В масках и c аквалангами: Кэндис Свэйнпоул и Хейли Бибер похвастались фигурами в купальниках

Девушки появились в промокампании бренда Rhode.
Основательница бренда косметики – 27-летняя Хейли Бибер – пригласила принять участия в промокампании нового продукта южноафриканскую топ-модель и бывшего "ангела" Victoria's Secret - Кэндис Свэйнпоул.
Девушки позировали на пляже. Они были одеты в черные ретро-купальники с белой оторочкой, а также в ярко-желтых масках для подводного плавания, ластах и с аквалангами. В таких образах они рекламировали очищающее средство для кожи с ананасом. К слову, на сайте бренда уже невозможно его купить – полный sold out.
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Напомним, Кэндис Свэйнпоул продемонстрировала стойку на голове. Она решила начать новый – 2024-й – год со спорта и уделять больше времени себе и своим увлечениям.
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