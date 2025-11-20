Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — отправилась на отдых в какое-то экзотическое место. Традиционно она не рассказала, где и с кем проводит время. Однако показала в своем Instagram несколько фото и видео из отпуска.

Итальянка позировала на борту яхты и на закате.

Виттория Черетти, instagram.com/vittoria

Виттория Черетти, instagram.com/vittoria

Также она занялась своим любимым занятием — плаванием в море. Во время отдыха Виттория часто ныряет, плавает, а также занимается дайвингом. В этот раз она поплавала под водой в маске и с ластами на ногах. Во время снорклинга она чувствовала себя очень уверенно — сразу видно, что это не первый раз для нее.

Видео: instagram.com/vittoria

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Виттория Черетти / © Getty Images

Ранее, напомним, Виттория Черетти показывала, как отпраздновала Хэллоуин и какой костюм выбрала для вечеринки.