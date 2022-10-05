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В маскулинном образе и с ярким маникюром: Пенелопа Крус посетила премьеру фильма в Испании

Дата публикации
Просмотры
1199
Время на прочтение
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В маскулинном образе и с ярким маникюром: Пенелопа Крус посетила премьеру фильма в Испании

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Обычно она выбирает на премьеры и презентации платья от Chanel, но в этот раз решила надеть лук с брюками.

Актриса Пенелопа Крус посетила премьеру испано-бельгийского триллера En Los Margenes, которая состоялась в кинотеатре Capitol Мадриде. На красной дорожке она появилась в маскулинном образе - черном брючном костюме.

Этот образ Пенелопа дополнила белой классической рубашкой и черным шелковым галстуком. Рукава жакета актриса немного подвернула, демонстрируя манжеты, а также добавила в этот лук туфли на очень высоких каблуках и платформе.

Единственным ярким пятном образа стал красный маникюр квадратной формы. Немного выделялся и макияж на ее лице, поскольку был сделан золотистыми тенями.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1199
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