В маскулинной рубашке и черном галстуке: Билли Айлиш пришла на премьеру сериала-ужастика

После "Оскара", на котором появилась с бойфрендом, Билли Айлиш опять вышла на публику, но в этот раз уже посетила премьерный показ сериала-ужастика от Amazon Prime Video.

Новое шоу получило название "Рой", и Билли в нем появится в качестве актрисы, но, кого именно она сыграет, пока неизвестно.

На красной дорожке Билли появилась в маскулинном образе, сочетав длинную белую рубашку с галстуком и черными штанами. Также она обула кеды, сделала легкий макияж и надела на руки множество колец, вероятно, от бренда Chrome Hearts.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Сюжет сериале будет рассказывать историю девушки по имени Дре, одержимой вымышленной поп-звездой (чье творчество и эстетика очень похожи на творчество и эстетику американской певицы Бейонсе), фанатская база которой известна как "Рой". Сериал - это погружение в жизнь Дре, ее фэндом и то, как это приводит ее в темные и неожиданные места. Главную роль в сериале исполнит 31-летняя актриса Доминик Фишбэк.

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