В масляно-желтом платье от Balmain и слингбэках: красивая Амаль Клуни с мужем прибыла в Венецию

Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни одними из первых прибыли в Венецию, где 27 августа стартует 82-ый Венецианский кинофестиваль. Супруги шли, держась за руки. Они радостно встретили папарацци, мило улыбнувшись им.

Амаль выглядела красиво и стильно. На ней было платье миди по фигуре цвета сливочного масла, который в нынешнем сезоне заслужил статус вечного летнего оттенка. Наряд из коллекции Balmain Resort 2026 имел широкие бретельки-халтер, открытую спину, большие накладные карманы, разрез спереди на юбке и пояс в тон с крупной золотой пряжкой.

Амаль и Джордж Клуни

Свой аутфит адвокат дополнила белыми слингбэками на шпильках и белой сумкой Balmain "Ebene" с золотой фурнитурой. У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с бежевой помадой и нюдовый маникюр. На лицо Амаль надела солнцезащитные очки, а уши украсила лаконичными серьгами-кольцами.

Джордж был одет в черную футболку-поло, кремовые брюки с замшевым поясом, которые скомбинировал с замшевыми лоферами верблюжьего оттенка. В руке актер нес черный рюкзак.

В этом году на Венецианском фестивале Джордж Клуни выйдет на красную дорожку премьеры фильма режиссера Ноа Баумбаха "Джей Келли", в котором он сыграл главную роль.

Напомним, похоже, масляно-желтый цвет стал одним из любимых для Амаль. Ведь в прошлом году на красной дорожке Венецианского кинофестиваля она появилась в романтическом платье пастельно-желтого оттенка от бренда Atelier Versace. Наряд был украшен белым кружевом и рюшами.