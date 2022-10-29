В массивном украшении на лице и платье-кейпе: Наоми Кэмпбелл на выставке в Катаре

В таком наряде "черная пантера" еще не появлялась. Этот образ получился довольно эпатажным.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, прославившаяся в 90-х годах, посетила грандиозное мероприятие - открытие крупной выставки Forever - Valentino, посвященной основателю Дома моды Валентино Гаравани и его наследию. Это грандиозное событие проходили в Катаре и собрало в своих стенах муз, друзей и постоянный клиентов бренда.

Наоми надела для появления на красной дорожке роскошное платье фирменного розового оттенка Valentino. Наряд был длинным, имел шлейф и выполнен в стиле кейпа, то есть у платья была накидка закрывающая руки модели.

Однако самой оригинальной частью образа стало украшения на голове в виде сложной конструкции с прутьями и перьями, которая обрамляла ее лицо. Дополнили наряд ювелирные украшения, макияж и сумка на короткой ручке.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Платье Кэмпбелл является частью кутюрной коллекции и впервые было представлено Пьер Паоло Пичоли в Риме этой осенью.

Напомним, что в похожем наряде, но ярко-красного цвета, не так давно в центре Нью-Йорка на съемках сериала "И просто так..." была замечена актриса Николь Ари Паркер. Ее платье также было из этой коллекции от кутюр, но украшение на голове отличалось по дизайну.

Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

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