В майке без белья и коротких шортах: Лили-Роуз Депп оказалась под прицелом папарацци

В майке без белья и коротких шортах: Лили-Роуз Депп оказалась под прицелом папарацци

22-летнюю франко-американская актриса и модель, а также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради папарацци подловили в Нью-Йорке.

Лили-Роуз Депп прогуливалась в Гринвич-Виллидж, когда ее запечатлели фотографы. Девушка была одета в фиолетовую майку или боди на тонких бретельках, под которым просвечивалась ее маленькая грудь, и короткие шорты из денима. Лили дополнила аутфит белыми носками и кроссовками, а также тонкой золотой подвеской на шее с кулоном и миниатюрными золотыми серьгами-кольцами.

Лили-Роуз Депп / Getty Images

Волосы актрисы были распущены, на лице были солнцезащитные очки. Лили-Роуз шла по улице и слушала музыку, не обращая внимания на то, что ее фотографируют.

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