В майке без белья и бархатной юбке: Кейт Мосс на вечеринке в Лондоне

Мероприятие состоялось в Лондоне, в отеле NoMad. 48-летняя супермодель поддерживала приятеля Ника Гримшоу, который выпустил биографическую книгу "Мягкий парень: Сборник историй (обо мне)".

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Мосс появилась перед камерами собравшихся фотографов в черной майке, которую надела без белья, и бархатной макси-юбке цвета баклажана. На груди у Мосс было множество украшений, также несколько браслетов было на запястье и кольца на пальцах. Модель сделала яркий маникюр цвета спелой вишни.

Кейт была с распущенными волосами, надела золотые серьги-висюльки и нанесла красную помаду на губы. Похоже, модель была в отличном настроении и с удовольствием позировала фотографам.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

В прошлый свой публичный выход Кейт Мосс появлялась в полупрозрачном платье. Тогда звезда посетила показ коллекции весна-лето французского Модного дома Saint Laurent в Париже.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

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