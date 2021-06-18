В майке, джинсах и рубашке: стильная Шерон Стоун вышла в светское общество

63-летняя голливудская актриса посетила светское мероприятие.

Шэрон Стоун присутствовала на церемонии вручения награды Tribeca Festival 2021, организованной Persol в Spring Studios 17 июня 2021 года в Нью-Йорке.

Шерон Стоун / Getty Images

Знаменитость блистала на красной дорожке в пудровой майке, укороченных джинсах с латками на коленях и с платком, который завязала вместо пояса, а поверх майки актриса накинула белую удлиненную рубашку. Под майкой у Шерон виднелся розовый бюстгальтер.

Шерон Стоун / Getty Images

Обута знаменитость была в удобные эспадрильи. Также Стоун сделала себе стильную укладку, надела большие солнцезащитные очки и сделала дневной макияж с акцентом на губы. Шерон Стоун выглядела прекрасно в этом аутфите, не правда ли?

Шерон Стоун / Associated Press

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