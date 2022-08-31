В майке и бежевых джоггерах: Алессандра Амбросио приехала на фестиваль в Венецию

В этом году крупнейший международный кинофестиваль проходит уже в 79-й раз, так что мы ожидаем много звездных гостей на фотоколлах и красных дорожках.

Манекенщица Алессандра Амбросио тоже появится среди них. Ее запечатлели по приезду в Венецию фотографы. Алессандра была одета в белую майку и нюдовые штаны-джоггеры, сверху накинула блейзер и повязала на шею трикотажный джемпер.

Модель была в солнцезащитных очках, волосы она собрала в пучок сзади, надела множество подвесок на шее и несколько браслетов и колец, который стильно дополняли ее расслабленный образ. В руках у Амбросио была крупная сумка от Saint Laurent и сумка поменьше от Celine.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Ждем с нетерпением выход модели на красную дорожку. Напомним, ранее мы показывали в каком образе прибыла на Венецианский кинофестиваль актриса Джулианна Мур.

Читайте также: