В майке и широких штанах: Майли Сайрус раздавала автографы на улице

Майли Сайрус / © Getty Images

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Автор хита Flowers, певица Майли Сайрус, появилась перед фанатами в лаконичном луке, поскольку носила трикотажную черную майку и широкие черные джинсы. На ее глазах в тот день также были очки в роговой оправе от Bottega Veneta.

В этом наряде певица раздавала автографы фанатам в Нью-Йорке.

Майли Сайрус / © Getty Images

Майка, которую носила Майли, была от бренда Khaite. Этот бренд стал довольно популярным в последнее время среди за знаменитостей, в частности из-за лаконичных дизайнов. Одной из больших почитательниц Khaite является актриса Кэти Холмс, которая неоднократно носила вещи этого бренда, в частности на светские мероприятия.

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Кэти Холмс / © Associated Press

Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Associated Press Майли Сайрус / © Getty Images