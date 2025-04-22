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- Шоу-бизнес
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В майке и широких штанах: Майли Сайрус раздавала автографы на улице
Звезда попала под прицел папарацци.
Автор хита Flowers, певица Майли Сайрус, появилась перед фанатами в лаконичном луке, поскольку носила трикотажную черную майку и широкие черные джинсы. На ее глазах в тот день также были очки в роговой оправе от Bottega Veneta.
В этом наряде певица раздавала автографы фанатам в Нью-Йорке.
Майка, которую носила Майли, была от бренда Khaite. Этот бренд стал довольно популярным в последнее время среди за знаменитостей, в частности из-за лаконичных дизайнов. Одной из больших почитательниц Khaite является актриса Кэти Холмс, которая неоднократно носила вещи этого бренда, в частности на светские мероприятия.