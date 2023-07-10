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В майке и юбке с рюшами: дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сфотографировали папарацци

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
521
Время на прочтение
1 мин
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В майке и юбке с рюшами: дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сфотографировали папарацци

Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

В обычной жизни она отдает предпочтение простой и удобной одежде.

Среднюю дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур - Скаут - сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда она шла к своей машине на парковке.

31-летняя Скаут была одета в простую белую майку на тонких бретельках и легкую летнюю юбку с рюшами и в мелкие красные цветы. Юбка была асимметричной и с низкой посадкой.

Свой простой образ Скаут дополнила солнцезащитными очками, удобными босоножками, а также красными серьгами и несколькими цепочками на шее. Свои длинные волосы она просто распустила. Также привлекла еще одна вещь в руке Скаут - клетчатая сумка, вероятно, это был шопер.

Скаут Уиллис / © Getty Images
Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

Напомним, что не так давно ее заметили с подругой. Тогда 31-летняя актриса удивила выбором образа, ведь надела довольно откровенные полностью прозрачные кружевные штаны, из-под которых было видно ее белье. Наряд она дополнила красными туфлями, плетеной сумкой и ярко-розовым кардиганом на пуговицах.

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Дата публикации
Просмотры
521
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