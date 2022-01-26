В майке с драконом и в меховой шапке: Жизель Оливейра прогулялась по Лос-Анджелесу

В майке с драконом и в меховой шапке: Жизель Оливейра прогулялась по Лос-Анджелесу

Бразильская модель Жизель Оливейра опубликовала в соцсетях новый серию новых снимков, на которых похвасталась своим зимним луком.

Сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе, поэтому может позволить себе носить майку в январе, однако Жизель решила разнообразить лук и добавила в него немного экстравагантности с помощью синей меховой шапки от бренда Elsie & Fred, оверсайз куртки и культовой сумки Saddle от Dior.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Также оригинальным акцентом в образе стали массивные ботинки на платформе от бренда Naked Wolfe.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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