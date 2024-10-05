В майке в рубчик и с меховой сумкой: Ким Кардашьян в объективах папарацци

43-летняя звезда реалити и бизнесвумен приехала поддержать своего старшего сына.
Ким Кардашьян попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда приехала на баскетбольный матч своего старшего сына Сейнта в спортивной академии.
Звезда реалити была одета в серые спортивные штаны и белую майку в рубчик с надписью на груди – "Ким", которая была выложена стразами.
На плече у нее висела большая черная сумка из искусственного меха на длинной ручке. Ким сделала волнистую укладку и надела на лицо черные солнцезащитные очки.
Напомним, ранее Ким Кардашьян показалась с похожей меховой сумкой, только молочного оттенка.
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