В мехах и вязаной повязке: порноактриса из "Холостяка-11" показала фото из Швейцарских Альп

Адель Асанти поехала отдыхать на горнолыжный курорт.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия Распутина (псевдоним — Адель Асанти) – улетела на отдых на границе между Швейцарией и Австрией. Оттуда девушка опубликовала в Instagram первое фото, обозначив локацию – Швейцарские Альпы.

Настя сделала селфи, на котором запечатлена на фоне заснеженных гор. Одета Адель в черную верхнюю одежду с мехом и черную кофту на молнии. На голове у нее светлая вязаная повязка, а на лице – большие стильные очки.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

"Швейцария, привет", - подписала снимок Асанти.

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