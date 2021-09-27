В меховом мини и лодочках: фигуристая рэпперша Lizzo впечатлила образом

Американская рэп-исполнительница Lizzo в выходные посетила фестиваль Global Citizen.

Папарацци запечатлели артистку в Центральном парке в Нью-Йорке, где, собственно, и состоялся ежегодный фестиваль. В этом году концерт был посвящен вакцинации от COVID-19.

Одета 33-летняя певица была в меховой миниатюрный наряд белого цвета с черными пятнами, к которому подобрала черные туфли-лодочки на каблуках. Звезда решила продемонстрировать миру свои ноги, надев столь пикантно-короткий наряд. Черные густые волосы Lizzo были собраны в высокий хвост, а на лице у нее был насыщенный макияж со стрелками на веках и ярко-розовой помадой на губах. На груди у 33-летней певицы была лента с надписью: "Не тяни, просто будь королевой".

Lizzo / Getty Images

Этот же концерт посетили и другие звезды, в частности Дженнифер Лопес со своим бойфрендом Беном Аффлеком, Меган Маркл и принц Гарри, Кэти Холмс и другие.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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