В меховом пальто и на каблуках: Ким Кардашьян запечатлели на популярном курорте

Ким Кардашян сфотографировали выходящей из ресторана Casa Tua 1 на популярном среди знаменитостей курорте в Аспене, штат Колорадо.

Одета Ким была в корсет и брюки-клеш интересного дизайна, а сверху набросила пальто с меховой отделкой и обула туфли на каблуках. Кардашьян распустила волосы и сделала выразительный макияж глаз, а также нюдовой помадой подчеркнула губы. В руках она держала мобильный телефон и была сосредоточена на камере, которая ее снимала в тот момент.

Напомним, на курорте в Аспене сейчас отдыхает и певица Мэрайя Кери. Ее уже несколько раз фотографировали около магазина Gucci, где звезда совершала покупки.

