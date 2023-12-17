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В меховом пальто и с новой прической: Эмили Ратажковски появилась перед папарацци

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
227
Время на прочтение
1 мин
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В меховом пальто и с новой прической: Эмили Ратажковски появилась перед папарацци

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель Эмили Ратажковски снова попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.

Девушка надела пальто в принт "гусиная лапка" с меховой отделкой на подоле и поясом на талии, также была в черных брюках-клеш и обута в черные кроссовки. В руках у Эмили был стакан с холодным кофе. Ратажковски распустила свои каштановые волосы, кстати, она обрезала себе челку и надела очки с прозрачными линзами.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе Эмили Ратажковски появилась перед камерами в  обтягивающем розовом кэтсьюте, когда снималась в рекламе косметического бренда Maybelline просто на улицах Нью-Йорка.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
227
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