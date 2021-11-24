В меховом пальто и с сумкой Birkin: беременная Джорджина Родригес похвасталась аутфитом

Возлюбленная Кришиану Роналду поделилась новыми фото, но беременный живот не показывает.

27-летняя португальская модель и светская львица показала свой очередной лук. В Манчестере, где живет Джорджина вместе с Роналду и их детьми, уже достаточно холодно. Поэтому она утеплилась и показала новый лук.

Одета девушка была серый кроп-топ и спортивные серые штаны, а сверху в белое меховое пальто. Черная бейсболка, массивные белые кроссовки и крокодиловая сумка Birkin прекрасно завершали образ.

Также Джорджина сделала красный маникюр, макияж, в ушах у нее сверкали серьги с изумрудным камнем, а на пальце такое же кольцо.

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Словом, показала себя во всей красе, а вот живот не показала. Хотя они с Криштиану не стали скрывать, что ждут рождения двойни. У пары, напомним, есть общая дочь Алана, которой три года, а также Криштиану воспитывает 11-летнего сына Криштиану (имя матери ребенка футболист держит в секрете) и 4-летних близнецов Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью.

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