В меховом полушубке и белых брюках: Джорджина Родригес сходила на модный показ

Модель и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – приехала на Неделю моды в Париж.

Джорджина посетила показ женской одежды Elie Saab осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели моды в Palais De Tokyo во французской столице.

Перед камерами фотографов Родригес появилась в белых брюках-клеш и коротком полушубке из искусственного меха. Модель собрала волосы в высокий конский хвост, подчеркнула глаза и губы в макияже, надела серьги-гвоздики с бриллиантами и позировала перед камерами фотографов.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

Этот же показ в Париже посетила и принцесса Греции Мария-Олимпия. Она выбрала нежный костюм пастельного цвета, который состоял из топа с вышивкой и миди юбки со складками для публичного выхода.

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