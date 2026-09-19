В меховом жакете и широких брюках: Селин Дион продемонстрировала новый стильный образ в Париже

Селин Дион / © Getty Images

Реклама

Селин Дион в очередной раз запечатлели папарацци в Париже. В последние недели певица регулярно попадает в объективы фотографов возле своего отеля Royal Monceau, а каждый ее выход превращается в отдельное модное событие.

На этот раз Селин продемонстрировала стильный образ в укороченном жакете из искусственного меха в коричнево-серых оттенках. У него были объемные плечи, рукава длиной три четверти и контрастные светлые меховые полосы, которые подчеркивали его необычный крой.

Реклама

Селин Дион / © Getty Images

Джакет Дион сочетала с черным топом и черными широкими брюками с завышенной посадкой, стрелками и атласными полосками-лампасами. Брюки были настолько длинными, что практически полностью закрывали ее остроносые туфли.

Реклама

Аутфит певица дополнила большими солнцезащитными очками с коричневыми линзами, золотыми серьгами и часами с черным ремешком. Волосы она гладко зачесала назад и собрала в низкий пучок. Селин была в прекрасном настроении и широко улыбалась фотографам и поклонникам.

В настоящее время к Дион проявляется особое внимание, ведь 12 сентября она дала в Париже первый полноценный концерт за более чем шесть лет. Певица вернулась к выступлениям после длительного перерыва, связанного, в частности, с диагностированным у нее в 2022 году синдромом мышечной скованности. Ее парижская серия концертов стала грандиозным возвращением звезды на сцену.

И, похоже, возвращение Селин происходит не только в музыке, но и в моде: в последнее время ее парижские выходы один за другим демонстрируют любовь певицы к необычным силуэтам, кутюрным нарядам и экспериментам со стилем.

Напомним, в прошлый раз Селин Дион появилась на публике в брючном костюме и с полосатым пальто на плечах.

Реклама

Новости партнеров