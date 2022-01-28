В меховой мини-юбке и спортивной ветровке: Рианна сходила на свидание

В меховой мини-юбке и спортивной ветровке: Рианна сходила на свидание

Певица Рианна сейчас часто попадает под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Вчера звезду запечатлели по пути на свидание с ее возлюбленным ASAP Rocky. 33-летняя певица, как всегда, выглядела очень ярко и привлекала к себе внимание фотографов. Направлялась она в ресторан Manhattan.

Одета Рири была в сине-черную куртку-ветровку, которую сочетала с меховой мини-юбкой и меховой горжеткой, которую несла в руках. Обута Рири была в белые босоножки на каблуках и со шнуровкой, которая обвивала ее ноги практически до колен.

Рианна / Getty Images

На шее у звезды было несколько подвесок, в ушах были серьги-гвоздики, а длинные черные волосы были распущены.

Днем ранее Рири запечатлели в другом ярком луке: оранжевой дубленке с мехом, штанах цвета хаки, оранжевой толстовке с капюшоном и серебристых туфлях-лодочках от by Gucci x Balenciaga. Артистка направлялась в обувной магазин Flight Club.

Рианна / Getty Images

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