В меховой панаме и теплом костюме: стильный Брэд Питт попал в объективы папарацци на съемочной площадке

Папарацци подловили Брэда Питта на съемочной площадке нового триллера "Волки" в Нью-Йорке.

Актер выглядел стильно. Он был одет в теплый комфортный костюм, состоявший из флисового белого худи с капюшоном цвета кэмел и серыми манжетами и экстравагантных плюшевых бело-бежевых брюк с бордовыми вставками по бокам и сзади.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

Аутфит Брэд дополнил меховой панамой цвета кэмел, карамельными очками-авиаторами и белыми слипонами. В руке звезда держал синюю папку, наверное, со сценарием.

Фотографы засняли Питта еще в одном стильном луке, в котором его трудно узнать, ведь в нем он выглядит гораздо младше. На актере была оранжевая стеганая куртка, красная рубашка, желтая футболка с принтом, джинсы и белые слипоны. Образ актер завершил зеленой шапкой, очками-авиаторами и красным шопером.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

Кстати, в триллере также снимается Джордж Клуни, с которым Питт уже имел предыдущий опыт съемок в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" и "После прочтения сжечь". В новой ленте они играют волков-одиночек, выполняющих одну работу.

Напомним, "Волки" – это фильм Apple TV+, который снимает режиссер Джон Уоттс. Он также является сценаристом и продюсером триллера. Ранее Уоттс работал над трилогией о Человеке-Пауке.

Сюжет и детали фильма пока держат в тайне, поскольку съемки еще идут. Дата премьеры также неизвестна.

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