В меховой повязке и плаще: девушка Леонардо Ди Каприо вышла на подиум на показе Chloe

Показ бренда состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Коллекция Chloe ready-to-wear сезона осень-зима 2024-2025 стала дебютной для Чемены Камали - нового креативного директора бренда. Дизайнер предлагает изделия из кружева, клетчатые пальто и меховые плащи, а в качестве головных уборов - мягкие повязки из искусственного меха. Как раз в такой и вышла на подиум 25-летняя итальянская модель Виттория Черетти, которой приписывают роман с актером Леонардо Ди Каприо.
Она была в лаковом бежевом плаще, в легкой шифоновой блузке и высоких коричневых сапогах-ботфортах на высоких каблуках.
Напомним, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.
Читайте также:
- Топлес на кровати: возлюбленная Леонардо Ди Каприо поделилась смелыми фотографиями
- Какая красотка: бывшая девушка Лео Ди Каприо в платье с глубоким декольте блистала на церемонии
- В галстуке-бабочке и помятых штанах: Леонардо Ди Каприо вышел на публику с коллегой по новому фильму