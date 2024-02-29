В меховой повязке и плаще: девушка Леонардо Ди Каприо вышла на подиум на показе Chloe

Коллекция Chloe ready-to-wear сезона осень-зима 2024-2025 стала дебютной для Чемены Камали - нового креативного директора бренда. Дизайнер предлагает изделия из кружева, клетчатые пальто и меховые плащи, а в качестве головных уборов - мягкие повязки из искусственного меха. Как раз в такой и вышла на подиум 25-летняя итальянская модель Виттория Черетти, которой приписывают роман с актером Леонардо Ди Каприо.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Она была в лаковом бежевом плаще, в легкой шифоновой блузке и высоких коричневых сапогах-ботфортах на высоких каблуках.

instagram.com/vittoria

Напомним, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.

Виттория Черетти/ instagram.com/vittoria

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