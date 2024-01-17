В меховой шапке и сапогах на платформе: Эмили Ратажковски на прогулке в Нью-Йорке

Эмили Ратажковски попала под прицел фотографов во время прогулки по Нью-Йорку.
32-летняя модель, как обычно вышла из дома и направлялась по делам, когда ее подкараулили фотографы.
В этот раз Эмили тепло оделась. На ней была рыжая меховая шапка, кожаная куртка, черная юбка-миди и высокие кожаные сапоги на платформе и каблуках. Ее волосы были распущены, а на лице были черные большие очки от солнца.
В прошлый раз Эмили надевала юбку с разрезом до бедра и топ и в таком образе появилась на прогулке. Но чтобы модель на надела, она всегда остается в центре внимания репортеров.
Читайте также: