В меховой шапке и сапогах на платформе: Эмили Ратажковски на прогулке в Нью-Йорке

Эмили Ратажковски попала под прицел фотографов во время прогулки по Нью-Йорку.

32-летняя модель, как обычно вышла из дома и направлялась по делам, когда ее подкараулили фотографы.

В этот раз Эмили тепло оделась. На ней была рыжая меховая шапка, кожаная куртка, черная юбка-миди и высокие кожаные сапоги на платформе и каблуках. Ее волосы были распущены, а на лице были черные большие очки от солнца.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В прошлый раз Эмили надевала юбку с разрезом до бедра и топ и в таком образе появилась на прогулке. Но чтобы модель на надела, она всегда остается в центре внимания репортеров.

Читайте также: