В меховой шляпе и топе с дырками: дрэг-квин во всем красном позировала на вечеринке Рианны

Британская дрэг-квин Black Peppa посетила вечеринку Рианны в Лондоне по случаю выхода новой линейки обуви Creeper Phatty Earth Tone коллаборации Fenty x Puma.

Знаменитость позировала во всем красном: брюках с кожаным поясом и экстравагантном топе с дырками, который был создан как из воска. Ее голову украшала большая меховая шляпа.

Black Peppa / Фото: Getty Images

Аутфит Black Peppa дополнила ботильйнами, инкрустированными стразами, на высоких платформах и каблуках. У нее были распущены волосы на одну сторону, яркий макияж на лице, длинный маникюр с декором и массивные гламурные аксессуары.

Напомним, дрэг-квин принцесса Поппи в образе безобразного и элегантного гоблина появилась на премии "Эмми".

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