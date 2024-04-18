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В меховой шляпе и топе с дырками: дрэг-квин во всем красном позировала на вечеринке Рианны

В меховой шляпе и топе с дырками: дрэг-квин во всем красном позировала на вечеринке Рианны

В меховой шляпе и топе с дырками: дрэг-квин во всем красном позировала на вечеринке Рианны

Black Peppa / Фото: Getty Images

30-летняя Black Peppa привлекла внимание ярким и эпатажным луком на ивенте.

Британская дрэг-квин Black Peppa посетила вечеринку Рианны в Лондоне по случаю выхода новой линейки обуви Creeper Phatty Earth Tone коллаборации Fenty x Puma.

Знаменитость позировала во всем красном: брюках с кожаным поясом и экстравагантном топе с дырками, который был создан как из воска. Ее голову украшала большая меховая шляпа.

Black Peppa / © Getty Images
Black Peppa / Фото: Getty Images

Аутфит Black Peppa дополнила ботильйнами, инкрустированными стразами, на высоких платформах и каблуках. У нее были распущены волосы на одну сторону, яркий макияж на лице, длинный маникюр с декором и массивные гламурные аксессуары.

Напомним, дрэг-квин принцесса Поппи в образе безобразного и элегантного гоблина появилась на премии "Эмми".

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