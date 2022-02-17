В меховых наушниках и в длинном пальто: Белла Хадид продемонстрировала новый образ

Образ модели опять вышел эклектичным.

Супермодель Белла Хадид - поклонница очень необычного стиля в одежде, поэтому ее луки часто удивляют. Девушка любит сочетать образы из нулевых с современными аксессуарами и оверсайз-вещами.

Сейчас девушка активно участвует в Неделе моды в Нью-Йорке и появляется на показах различных дизайнеров. Вчера модель сфотографировали, когда она шла к своей машине. Белла была одета в длинное клетчатое пальто, вельветовые штаны и ботинки. На глазах у нее были солнцезащитные очки, на шее - шарф, а вот вместо шапки девушка выбрала пушистые наушники. В руках Белла несла большой красный чемодан, который на самом деле был доской для игры в нарды.

Белла Хадид / Getty Images

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