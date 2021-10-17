В меховых очках и наряде от Balenciaga: Ким Кардашьян задает новый тренд

В меховых очках и наряде от Balenciaga: Ким Кардашьян задает новый тренд

Звезда реалити и инфлюенсер продемонстрировала образ со стильными очками.

Ким Кардашьян обожает экспериментировать со своими образами. Вот и на этот раз звезда реалити решила приятно удивить фолловеров интересным луком.

На снимках в Instagram Ким предстала во всем черном. На ней был наряд от Balenciaga, который состоял из топа, высоких перчаток и лосин-ботфортов на шпильке.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

В руке она держала сумку из искусственного меха. Но главным акцентом в ее аутфите были меховые очки, которые выглядели необычно, но стильно. Кардашьян задала новый тренд на аксессуар.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Длинные волосы она распустила, уши украсила роскошными серьгами с камнями, а губы накрасила нюдовой помадой.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

К слову, в похожем образе total black Ким попала в объективы папарацци возле отеля в Нью-Йорке. Свой лук от Balenciaga она дополнила большой бордовой сумкой и очками.

Ким Кардашьян / Getty Images

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