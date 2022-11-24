В мерцающем платье: 56-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала подтянутую фигуру

Супермодель на собственном примере доказывает, что выглядеть прекрасно можно в любом возрасте.

Синди Кроуфорд выложила в Instagram видео съемки рекламной кампании средств по уходу за кожей собственного бьюти-бренда Meaningful Beauty.

В объективе камеры знаменитость предстала в мерцающем голографическом платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и имело соблазнительное V-образное декольте. К нарядам Синди подобрала босоножки на шпильках.

Ее аутфит дополнили пышная укладка и макияж с акцентом на глазах.

Супермодель игриво потанцевала перед камерой, демонстрируя подтянутое тело.

Напомним, =недавно мы видели Синди в платье с пикантным декольте на гала-вечере в Майами.

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