В мерцающем платье и эффектных серьгах: Кейт Бланшетт на премьере фильма в Лондоне

Это художественный фильм американского режиссера Тодда Филда, премьера которого состоялась 1 сентября 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в картине сыграла Кейт Бланшетт, получившая за эту работу Кубок Вольпи.

Кейт Бланшетт и команда фильма / Фото: Associated Press

На дорожке Бланшетт блистала вместе с командой фильма, а также сама, позируя перед камерами собравшихся фотографов в кинотеатре Picturehouse Central в Лондоне. На дорожку актриса вышла в фиолетовом мерцающем платье, подобрав к образу серьги-висюльки с разноцветными камнями, сделав лаконичный макияж и прическу.

К сожалению, обувь актрисы рассмотреть не удалось, так как ее платье было слишком длинным и полностью закрывало туфли.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Днем ранее Бланшетт сфотографировали папарацци, когда Кейт выходила из студии BBC Radio 2, куда приезжала на интервью. На актрисе была водолазка в принт, фиолетовый удлиненный жакет, кожные брюки и остроносые кожаные сапоги на шпильках. Волосы распущены, а на лице крупные черные солнцезащитные очки в стиле Виктории Бекхэм.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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