В мерцающем платье: Роми Стридж вышла на красную дорожку в Каннах

Роми Стридж приехала посмотреть показ фильма "Жанна дю Барри" и вышла к фотографам в мерцающем синем платье от Alberta Ferretti и обула босоножки оттенка металлик на каблуках. Стридж распустила свои длинные белокурые волосы, сделала макияж и дополнила образ серьгами с голубыми камнями и таким же кольцом на пальце. На другой руке у модели было еще одно кольцо и драгоценный браслет.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

29-летняя мама двоих детей выглядела роскошно, в Instagram поделилась еще несколькими снимками своего образа.

Роми Стридж / Фото: Getty Images

Напомним, много звезд посетило первый день Каннского кинофестиваля. Нас впечатлила Шарлотта Казираги, которая вышла на дорожку в серьгах за миллион гривен.

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