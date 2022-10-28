В мерцающем платье с пайетками и перьями: Ники Хилтон сходила на балет

Многодетная мама Ники Хилтон-Ротшильд посетила осенний гала-концерт Американского театра балета 2022 года в Театре Дэвида Коха в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Ники облачилась в мерцающее платье от бренда New Arrivals сиреневого цвета за 832 доллара, полностью покрытое пайетками, и с перьями на рукавах.

Звезда дополнила вечерний образ серебристыми босоножками на шпильках и темным маникюром, а также надела лаконичные серьги с прозрачными камнями, похожими на бриллианты.

Волосы Хилтон собрала в высокую прическу, сделала насыщенный макияж глаз и подвела губы блеском.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Светская львица посетила премьеру балета Кристофера Радда "Подъем". А своего мужа Джеймса Ротшильда Ники, похоже, оставила дома с детьми – старшими дочками и новорожденным сыном, которого Хилтон родила в июле 2022 года.

Ники Хилтон с супругом Джеймсом / Фото: Associated Press

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