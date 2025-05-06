В мерцающем платье с акцентом на пикантном декольте: Сидни Суини восхитила красивым аутфитом на балу

Сидни Суини / © Associated Press

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Сидни Суини стала гостей Бала Института костюма Met Gala 2025, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Сидни Суини / © Associated Press

На ковровой дорожке актриса продемонстрировала красивый вечерний образ в черном мерцающем платье со шлейфом от бренда Miu Miu. Наряд был приталенного силуэта, был расшит бисерной бахромой и имел пикантный круглый вырез в зоне декольте, украшенный золотой брошью. Платье прекрасно подчеркнуло соблазнительные формы Суини.

Сидни Суини / © Associated Press

Волосы звезда собрала в гладкий пучок, уложив кольцами несколько прядей на лбу, сделала макияж с акцентом на глазах и красивый нежный маникюр. Лук она завершила украшениями с камнями.

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Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Кстати, образ Суини был вдохновлен луком голливудской актрисы Ким Новак (наиболее известная ролью роковой блондинки в детективно-психологическом триллере-нуаре Альфреда Хичкока «Головокружение»), в котором она появилась в фильме «Легенда о Лайле Клер».

Ким Новак в фильме «Легенда о Лайле Клер» / © Getty Images

И это не удивительно, ведь Сидни сыграет Ким Новак в биографической ленте «Скандал» от режиссера Колмана Доминго. В драматическом байопике покажут роман между голливудской девственницей Ким Новак и темнокожим певцом-актером-танцором Сэмми Дэвисом младшим. Действие в фильме разворачивается в конце 1950-х, когда роман начался и вскоре завершился из-за расизма в Голливуде.