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В мерцающем платье с акцентом на пикантном декольте: Сидни Суини восхитила красивым аутфитом на балу
27-летняя актриса повторила образ голливудской девы Ким Новак из фильма «Легенда о Лайле Клер».
Сидни Суини стала гостей Бала Института костюма Met Gala 2025, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
На ковровой дорожке актриса продемонстрировала красивый вечерний образ в черном мерцающем платье со шлейфом от бренда Miu Miu. Наряд был приталенного силуэта, был расшит бисерной бахромой и имел пикантный круглый вырез в зоне декольте, украшенный золотой брошью. Платье прекрасно подчеркнуло соблазнительные формы Суини.
Волосы звезда собрала в гладкий пучок, уложив кольцами несколько прядей на лбу, сделала макияж с акцентом на глазах и красивый нежный маникюр. Лук она завершила украшениями с камнями.
Кстати, образ Суини был вдохновлен луком голливудской актрисы Ким Новак (наиболее известная ролью роковой блондинки в детективно-психологическом триллере-нуаре Альфреда Хичкока «Головокружение»), в котором она появилась в фильме «Легенда о Лайле Клер».
И это не удивительно, ведь Сидни сыграет Ким Новак в биографической ленте «Скандал» от режиссера Колмана Доминго. В драматическом байопике покажут роман между голливудской девственницей Ким Новак и темнокожим певцом-актером-танцором Сэмми Дэвисом младшим. Действие в фильме разворачивается в конце 1950-х, когда роман начался и вскоре завершился из-за расизма в Голливуде.