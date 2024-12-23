В мешковатом пальто и шапке-бини: Хайди Клум запечатлели на прогулке с мужем на горнолыжном курорте

Супермодель Хайди Клум была запечатлена со своим мужем Томом Каулитцем и детьми на курорте в Аспене.

51-летнюю Хайди и ее 35-летнего мужа запечатлели папарацци во время прогулки по любимому знаменитостями горнолыжному курорту. С ними были замечены сын Хайди от предыдущего брака – Генри, а также старшая дочь Ленни.

Хайди была одета в черное стеганое пальто свободного покроя, мешковатые черные джинсы и обута в зимние ботинки на платформе. У нее были распущены волосы, и она дополнила свой повседневный образ черной шапкой и солнцезащитными очками в голубой оправе.

Том был в синих джинсах и белой футболе под белой меховой курткой, а обут был в кожаные рыжие ботинки со вставками цвета денима.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем, сыном Генри и дочерью Ленни / Фото: Getty Images

Судя по всему, пара наслаждалась своим временем вдали от дома. Их видели прогуливающимися по магазинам и пьющими кофе во время прогулки.

Напомним, на курорте в Аспене сейчас отдыхает и Мэрайя Кери. Папарацци уже успели сделать несколько ее фотографий.

Мэрайя Кери / Фото: Getty Images

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