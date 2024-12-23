В мешковатом пальто и шапке-бини: Хайди Клум запечатлели на прогулке с мужем на горнолыжном курорте

Супермодель Хайди Клум была запечатлена со своим мужем Томом Каулитцем и детьми на курорте в Аспене.
51-летнюю Хайди и ее 35-летнего мужа запечатлели папарацци во время прогулки по любимому знаменитостями горнолыжному курорту. С ними были замечены сын Хайди от предыдущего брака – Генри, а также старшая дочь Ленни.
Хайди была одета в черное стеганое пальто свободного покроя, мешковатые черные джинсы и обута в зимние ботинки на платформе. У нее были распущены волосы, и она дополнила свой повседневный образ черной шапкой и солнцезащитными очками в голубой оправе.
Том был в синих джинсах и белой футболе под белой меховой курткой, а обут был в кожаные рыжие ботинки со вставками цвета денима.
Судя по всему, пара наслаждалась своим временем вдали от дома. Их видели прогуливающимися по магазинам и пьющими кофе во время прогулки.
Напомним, на курорте в Аспене сейчас отдыхает и Мэрайя Кери. Папарацци уже успели сделать несколько ее фотографий.
Читайте также:
- Вау, какая: Хайди Клум в цветочном платье с пикантным декольте позировала на ивенте
- В платье на одно плечо: Хайди Клум посетила мероприятие в Кейптауне и позировала с принцем Уильямом
- Снова позируют вместе: Хайди Клум со своей дочерью Лени снялись в рекламе нижнего белья