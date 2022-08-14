В мешковатом повседневном наряде: Кэти Холмс сходила в художественный магазин

Голливудская актриса и бывшая супруга Тома Круза Кэти Холмс одна из тех знаменитостей, которые гуляют по городу без огромного сопровождения охраны и сами ходят за покупками. Часто актрису фотографируют во время ее прогулок по Нью-Йорку с бойфрендом, музыкантом Бобби Вутеном III, а также после шопинга.

В пятницу, 12 августа, ее заметили в центре города, когда она шла домой с двумя новыми холстами, которые купила в художественном магазине.

На актрисе в тот день была удлиненная белая толстовка, серые штаны и кроссовки. Волосы знаменитость небрежно собрала в пучок, а на плече у нее висела черная сумка. Когда Кэти сфотографировали, она что-то читала в телефоне.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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