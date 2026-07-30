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- Шоу-бизнес
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В "металлическом" корсете и кожаной юбке: звезда франшизы "Крик" в футуристическом образе появилась на мероприятии
Актриса привлекла внимание своим необычным нарядом.
Звезда фильма ужасов «Крик» Жасмин Савой Браун посетила премьеру фильма Teenage Sex and Death at Camp Miasma в Лос-Анджелесе.
Перед фотографами актриса предстала в интересном образе, в котором сочетались футуристическая эстетика и готические мотивы.
На Жасмин был необычный корсет, напоминавший металлические доспехи. Он имел жесткую конструкцию, рельефные изогнутые детали, заклепки и баску, которая подчеркивала талию. Верх знаменитость сочетала с длинной черной кожаной юбкой прямого кроя с небольшим шлейфом.
Браун дополнила свой образ черными туфлями с заостренным носком. В ушах у нее были серебряные серьги, а на руках — кольца и часы с черным ремешком. Актриса сделала интересную прическу: часть волос собрала в высокий плетеный пучок, у лица оставила длинную прядь и подкрутила кончики наружу. Лук она завершила макияжем с коричневой помадой.