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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

В "металлическом" корсете и кожаной юбке: звезда франшизы "Крик" в футуристическом образе появилась на мероприятии

Актриса привлекла внимание своим необычным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Жасмин Савой

Жасмин Савой / © Associated Press

Звезда фильма ужасов «Крик» Жасмин Савой Браун посетила премьеру фильма Teenage Sex and Death at Camp Miasma в Лос-Анджелесе.

Перед фотографами актриса предстала в интересном образе, в котором сочетались футуристическая эстетика и готические мотивы.

Жасмин Савой Браун / © Associated Press

Жасмин Савой Браун / © Associated Press

На Жасмин был необычный корсет, напоминавший металлические доспехи. Он имел жесткую конструкцию, рельефные изогнутые детали, заклепки и баску, которая подчеркивала талию. Верх знаменитость сочетала с длинной черной кожаной юбкой прямого кроя с небольшим шлейфом.

Жасмин Савой Браун / © Associated Press

Жасмин Савой Браун / © Associated Press

Браун дополнила свой образ черными туфлями с заостренным носком. В ушах у нее были серебряные серьги, а на руках — кольца и часы с черным ремешком. Актриса сделала интересную прическу: часть волос собрала в высокий плетеный пучок, у лица оставила длинную прядь и подкрутила кончики наружу. Лук она завершила макияжем с коричневой помадой.

Жасмин Савой Браун / © Associated Press

Жасмин Савой Браун / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
148
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