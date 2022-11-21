В "металлическом" корсете и платье с прозрачными вставками на ягодицах: эффектные образы Анитты

Бразильская певица посетила церемонию вручения награды American Music Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
На этом мероприятии Анитта завоевала награду "Лучшая латиноамериканская артистка", но также вполне заслуженно она могла бы взять и награду за самый оригинальный наряд церемонии, если бы такая, конечно, существовала. Дело в том, что эта 29-летняя девушка продемонстрировала несколько очень эффектных и запоминающихся образов.
Изначально перед камерами красотка появилась в потрясающем образе от бренда Mugler и ювелирных украшениях от Tiffanny & Co.
Наряд был двухцветным и полностью расшит пайетками, а пикантности ему добавляли бежевые вставки ткани, создающие "голый" эффект. Волосы Анитты в этом образе были собраны, а на лице у нее был идеальный макияж в теплой гамме.
Второй лук певица также продемонстрировала на красной дорожке и вышла в нем на сцену за своей наградой. На Анитте была белая юбка со шлейфом в фасоне "рыбка" и винтажный корсет, созданный модельером Иссейем Мияке, который скончался в этом году.
Как это произведение мастера держалось на фигуре Анитты - большая загадка, ведь спина у нее была полностью голой.
Этот необычный корсет бронзового оттенка был разработан модельером для коллекции осень-зима 1980-1981, и хоть на первый взгляд он кажется металлическим, но на самом деле сделан из акрила. Внутренняя часть этого аксессуара отделана черным флоком.
Также Анита выступила перед публикой. На красотке был бархатный кэтсьют от Gucci, созданный еще Томом Фордом, из коллекции осень-зима 1995. Образ она дополнила винтажный ремнем от этого же бренда.
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