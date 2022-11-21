В "металлическом" корсете и платье с прозрачными вставками на ягодицах: эффектные образы Анитты

На этом мероприятии Анитта завоевала награду "Лучшая латиноамериканская артистка", но также вполне заслуженно она могла бы взять и награду за самый оригинальный наряд церемонии, если бы такая, конечно, существовала. Дело в том, что эта 29-летняя девушка продемонстрировала несколько очень эффектных и запоминающихся образов.

Изначально перед камерами красотка появилась в потрясающем образе от бренда Mugler и ювелирных украшениях от Tiffanny & Co.

Наряд был двухцветным и полностью расшит пайетками, а пикантности ему добавляли бежевые вставки ткани, создающие "голый" эффект. Волосы Анитты в этом образе были собраны, а на лице у нее был идеальный макияж в теплой гамме.

Анитта / Фото: Associated Press

Анитта / Фото: Associated Press

Второй лук певица также продемонстрировала на красной дорожке и вышла в нем на сцену за своей наградой. На Анитте была белая юбка со шлейфом в фасоне "рыбка" и винтажный корсет, созданный модельером Иссейем Мияке, который скончался в этом году.

Анитта / Фото: Associated Press

Как это произведение мастера держалось на фигуре Анитты - большая загадка, ведь спина у нее была полностью голой.

Анитта / Фото: Associated Press

Этот необычный корсет бронзового оттенка был разработан модельером для коллекции осень-зима 1980-1981, и хоть на первый взгляд он кажется металлическим, но на самом деле сделан из акрила. Внутренняя часть этого аксессуара отделана черным флоком.

Анитта / Фото: Associated Press

Также Анита выступила перед публикой. На красотке был бархатный кэтсьют от Gucci, созданный еще Томом Фордом, из коллекции осень-зима 1995. Образ она дополнила винтажный ремнем от этого же бренда.

Анитта / Фото: Associated Press

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