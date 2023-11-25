В металлическом мини-платье и с длинными волосами: британская ведущая в гламурном образе пришла на вечеринку

Эй Джей Одуду в коротком наряде продемонстрировала стройную фигуру и ноги.

Британская ведущая Эй Джей Одуду попала в объективы папарацци, когда шла на вечеринку Big Brother Wrap Party в Лондоне.

Девушка выглядела гламурно. Она надела металлическое золотисто-серебряное короткое платье-кольчугу, отлично подчеркнувшее ее стройные ноги.

Эй Джей Одуду / Фото: Getty Images

Аутфит девушка дополнила золотистыми босоножками на шпильках.

В Эй Джей длинные волосы, которые она распустила. Ведущая сделала макияж с накладными ресницами, украсила уши большими серьгами-кольцами, а руки – браслетом и перстнем. Черные маникюр и педикюр завершили образ Одуду.

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