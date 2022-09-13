В "металлическом" наряде от Versace: Лили Джеймс продемонстрировала красивую фигуру в кутюрном платье

Звезда недавнего нашумевшего мини-сериала "Пэм и Томми", рассказывающего о секс-скандале вокруг домашнего видео Памелы Андерсон и Томми Ли, посетила 74-ю церемонию вручении телепремии "Эмми".

33-летняя звезда продемонстрировала публике роскошный образ от итальянского Модного дома Versace.

Оно было выполнено из знаменитой "металлической" ткани, имело декольте в форме сердца, а также идеально подчеркивало стройную фигуру актрисы. Спереди у платья была небольшая драпировка, перетекающая в длинную юбку.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Сзади бретельки наряда были переплетены, а также у платья был небольшой шлейф. Дополнили образ Лили макияж в коричневых тонах, коричневый маникюр и золотые украшения.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

В этом бренде актриса появилась, поскольку является его амбассадором и совсем недавно снялась в эффектной фотосессии, где представила новинки новой коллекции. На этих фото Лили совершенно не узнать.

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