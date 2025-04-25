В миди-юбке и рубашке: модель plus-size Эшли Грэм позировала на улицах Парижа

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

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37-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась в своем Instagram серией фото, сделанных на улицах Парижа. Несмотря на плохую погоду — шел дождь — снимки получились интересные, а образ модели — нежным и чувственным.

© Instagram Эшли Грэм

© Instagram Эшли Грэм

Грэм была одета в черную юбку миди, которую сочетала с клетчатой рубашкой и черными слингбэками на невысоких каблуках.

© Instagram Эшли Грэм

© Instagram Эшли Грэм

Волосы модели были распущены, а на ее лице был натуральный макияж со стрелками на веках.

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© Instagram Эшли Грэм

© Instagram Эшли Грэм

© Instagram Эшли Грэм

Когда именно были сделаны эти кадры, Эшли не написала. Скорее всего, это не свежая съемка, ведь сейчас звезда очень занята — она выступает в бродвейском мюзикле «Чикаго». В нем модель играет главную роль — Рокси Харт, и утверждает, что это было мечтой всей ее жизни. А последний месяц провела на занятиях танцами и вокалом.

Премьера мюзикла с Эшли в главной роли состоялась 15 апреля. В своем Instagram она показала фото с первой примерки костюмов для постановки.

Ранее, напомним, Эшли Грэм сверкнула фигурой в ярком купальнике.