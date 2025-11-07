- Дата публикации
В микро-мини и корсете: Милли Бобби Браун появилась в эффектном образе, который привлекал внимание
Актриса пришла с мужем и они были одеты в нарядах похожих цветов.
21-летняя Милли Бобби Браун со своим мужем Джейком Бонджови появилась на мировой премьере пятого сезона уже культового сериала Netflix «Очень странные дела». Мероприятие прошло в Голливуде и сопровождалось вечеринкой и красной дорожкой.
Вначале на публику Милли вышла в черном драматичном платье от бренда Rodarte. Оно было с «голым» эффектом, поскольку сшито из полупрозрачной кружевной ткани, а также в нем был корсет и объемные рюши и перья. Образ Милли также дополнила украшениями от бренда Chopard, очень нежным макияже и высокой прической-пучком.
Затем девушка переоделась в оригинальный лук трендового винного цвета, который включал корсет и микро-юбку от бренда Mirror Palais. Корсет был с рюшей и бантом и его стиль напоминал эстетике викторианской эпохи.
Также к этому образу актриса подобрала другие украшения — надела большие золотые серьги-кольца. Джейк же надел знаменитый красный бархатный костюм от Gucci, похожит на тот, который носила Гвинет Пелтроу.