В микро-мини и корсете: Милли Бобби Браун появилась в эффектном образе, который привлекал внимание

Милли Бобби Браун с мужем Джейком Бонджови / © Getty Images

21-летняя Милли Бобби Браун со своим мужем Джейком Бонджови появилась на мировой премьере пятого сезона уже культового сериала Netflix «Очень странные дела». Мероприятие прошло в Голливуде и сопровождалось вечеринкой и красной дорожкой.

Вначале на публику Милли вышла в черном драматичном платье от бренда Rodarte. Оно было с «голым» эффектом, поскольку сшито из полупрозрачной кружевной ткани, а также в нем был корсет и объемные рюши и перья. Образ Милли также дополнила украшениями от бренда Chopard, очень нежным макияже и высокой прической-пучком.

Милли Бобби Браун / © Associated Press

Затем девушка переоделась в оригинальный лук трендового винного цвета, который включал корсет и микро-юбку от бренда Mirror Palais. Корсет был с рюшей и бантом и его стиль напоминал эстетике викторианской эпохи.

Также к этому образу актриса подобрала другие украшения — надела большие золотые серьги-кольца. Джейк же надел знаменитый красный бархатный костюм от Gucci, похожит на тот, который носила Гвинет Пелтроу.

Милли Бобби Браун с мужем Джейком Бонджови / © Getty Images