В микро-шортах и на огромных платформах: беременная четвертым ребенком Карди Би шокировала образом

Карди Би / © Associated Press

Американская рэперша Карди Би беременная сейчас своим четвертым ребенком. Отец будущего малыша — ее возлюбленный, игрок в американский футбол Стефан Диггс, с которым она почти год состоит в отношениях. Звезда счастлива, что в семье будет пополнение, о чем не раз говорила.

Карди Би и отец ее четвертого ребенка Стефан Диггс / © Associated Press

Также она больше не скрывает свой живот, а ее беременные образы не менее эффектны, чем те, в которых появлялась на публике певица Рианна. Карди Би на этой неделе, например, продемонстрировала лук в джинсовых микро-шортах, которые носила в сочетании с белой обтягивающей футболкой.

Карди Би / © Getty Images

Но она не была бы собой, если бы не сделала лук эпатажным — рэперша дополнила его массивными золотыми украшениями, а также сапогами в змеиный принт, который были не только на огромных каблуках, но и платформах. Также яркую индивидуальность многодетной мамочки подчеркивал макияж, длинный маникюр и множество татуировок, которые она продемонстрировала.

Ранее она также подчеркнула живот, но прозрачным черным нарядом из кружева, которые носила с крупными аксессуарами из бусин.