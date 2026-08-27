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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В микрошортах и с леопардовой сумкой: новый образ Зои Кравиц в Нью-Йорке

Актриса продемонстрировала удобный летний лук.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Зои Кравиц

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц в очередной раз попала в объектив папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.

Актриса выбрала для своего выхода белую футболку с черной надписью, которую сочетала с обтягивающими черными микрошортами. Такой лаконичный ансамбль подчеркнул ее стройную фигуру.

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Getty Images

Кравиц надела черные мюли на невысоких шпильках. Ярким акцентом в ее черно-белом образе стала небольшая сумка с леопардовым принтом, висевшая на плече.

На лице у нее были черные солнцезащитные очки, а на руках — кольца. На голове у нее была широкая белая повязка, а длинные волосы были заплетены в тонкие косы.

Во время прогулки актриса слушала музыку в проводных наушниках. Ее образ получился простым и удобным, но благодаря обуви на каблуках и аксессуару в анималистическом стиле выглядел стильно и женственно.

Напомним, в прошлый раз Зои Кравиц попала в объектив папарацци в джинсовых мини-шортах и топе с кружевом.

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