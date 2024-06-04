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В микробикини и кедах: Эмили Ратажковски в смелом луке прогулялась по Нью-Йорку

В микробикини и кедах: Эмили Ратажковски в смелом луке прогулялась по Нью-Йорку

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель стала главной звездой новой промокампании собственного бренда.

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски появилась в рекламе своего бренда купальников Inamorata.

Она прошлась по улицам Нью-Йорка в одном пестром микробикини, красных кедах Vans, белых носках и солнцезащитных очках. В руках топ-модель держала стакан с кофе.

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Также Эмили примерила еще один купальник-бикини с высокими плавками тоже в ярких оранжевых оттенках. Скорее всего, фотосессия состоялась рано утром – ведь людей на улицах нет и заметна дымка тумана.

© Instagram Эмили Ратажковски
Фото: Instagram Эмили Ратажковски
© Instagram Эмили Ратажковски
Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, Эмили Ратажковски с новой прической и в непривычном луке приехала на работу. Она присоединилась к команде сериала "Слишком много" режиссера Лины Данэм, снимаемого для Netflix. Модель играет роль девушки по имени Полли одного из главных героев проекта.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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