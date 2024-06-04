В микробикини и кедах: Эмили Ратажковски в смелом луке прогулялась по Нью-Йорку

Модель стала главной звездой новой промокампании собственного бренда.
32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски появилась в рекламе своего бренда купальников Inamorata.
Она прошлась по улицам Нью-Йорка в одном пестром микробикини, красных кедах Vans, белых носках и солнцезащитных очках. В руках топ-модель держала стакан с кофе.
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Также Эмили примерила еще один купальник-бикини с высокими плавками тоже в ярких оранжевых оттенках. Скорее всего, фотосессия состоялась рано утром – ведь людей на улицах нет и заметна дымка тумана.
Напомним, Эмили Ратажковски с новой прической и в непривычном луке приехала на работу. Она присоединилась к команде сериала "Слишком много" режиссера Лины Данэм, снимаемого для Netflix. Модель играет роль девушки по имени Полли одного из главных героев проекта.
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