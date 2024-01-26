В микробикини и с кошачьими ушами на голове: Кэндис Свэйнпоул похвасталась идеальной фигурой

Модель снялась в промокампании косметического бренда Хейли Бибер.
35-летняя южноафриканская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – стала главной звездой рекламы новой линейки косметики бренда Rhode.
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Девушка позировала на пляже, на ней было черное микробикини, топ из сетки, а на голове – кошачьи ушки. "Ночные существа", - подписала серию снимков модель. У Кэндис стройная и подтянутая фигура, а поддерживать ее в такой форме ей помогают занятия йогой.
Напомним, ранее Кэндис Свэйнпоул и Хейли Бибер похвастались фигурами в купальниках во время рекламы очищающего средства для кожи с ананасом.
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