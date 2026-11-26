Рэперша JT / © Getty Images

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Американская рэперша Джатавия Шакара Джонсон, более известная под сценическим псевдонимом JT, посетила вечеринку, посвященную выходу видеоигры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Мероприятие прошло в ночном клубе E11EVEN в Майами, штат Флорида, где артистка также выступила перед публикой.

На фотоколле рэперша предстала в провокационном аутфите. На ней был откровенный комплект из глянцевого полупрозрачного материала. Он состоял из черно-салатового топа с узкими полосками, которые лишь слегка прикрывали ее грудь, и с экстремально глубоким декольте до пупка, а также из неоновых салатовых микрошорт с заниженной посадкой, металлическими молниями и отворотами на поясе.

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Рэперша JT / © Getty Images

Провокационный наряд JT сочетала с оригинальными черными туфлями с заостренным носком на массивной платформе, высоких шпильках и с ремешками вокруг лодыжек.

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Свой футуристический лук рэперша дополнила прической с платиновым блондом и косым пробором, блеском на губах и длинным маникюром нюдового оттенка. На лице у нее были массивные черные солнцезащитные очки с салатовой оправой, а на руке — черные наручные часы.

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