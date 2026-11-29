Христина Соловий

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В кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver в Киеве состоялся допремьерный показ нового анимационного приключения от Walt Disney Animation Studios — «Чарокрай: Королевство магии».

Мероприятие посетила певица Христина Соловий, которая впервые попробовала себя в дубляже и сразу получила главную роль. В украинской версии мультфильма ее голосом заговорила Билли — импульсивная девочка-подросток, которая неожиданно обнаруживает в себе магические способности.

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Христина Соловий/Angie Serdiuk

На красной дорожке артистка появилась в пикантном образе с элементами готической эстетики, который прекрасно вписывался в магическую тематику мультфильма.

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На Христине был черный облегающий кроп-топ и микрошорты, украшенные тонким белым кружевом с жемчужинками на поясе и по краям. Сверху певица надела прозрачную черную блузку-болеро из сетки в мелкий горошек, с объемными воланами на плечах, рюшами и кружевными вставками на рукавах.

Христина Соловий/Angie Serdiuk

Аутфит Соловий дополнила черными капроновыми колготками и кожаными ботфортами на массивной платформе и высоких устойчивых каблуках.

Христина Соловий/Angie Serdiuk

Особую загадочность луку придавал черный бархатный чокер с крупным овальным камнем насыщенного красного цвета в фигурной оправе, напоминавший магический амулет.

У Христины были распущенные волосы и нежный макияж. А еще артистка продемонстрировала пирсинг в пупке.

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Кристина Соловий/Angie Serdiuk

О мультфильме

В центре сюжета анимационного фильма «Чарокрай: Королевство магии» — история девочки-подростка Билли, перед которой неожиданно открывается удивительный мир волшебства. Зрителей ждет увлекательное путешествие, наполненное волшебством, древними семейными тайнами, юмором и неожиданными открытиями.

Это история о поиске своего пути, смелости быть собой и магической силе семейных уз. Режиссерами анимационного фильма выступили Фон Вирасунторн («Желание») и Джейсон Хенд («Ваяна 2»).

Анимационный фильм уже в украинском прокате.

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