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В милом наряде персикового цвета: Николь Кидман посетила гала-вечер "Женщина года"

В милом наряде персикового цвета: Николь Кидман посетила гала-вечер "Женщина года"

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Оскароносная звезда выбрала для своего появления нежное платье А-силуэта.

Николь Кидман появилась на гала-вечере "Женщина года", который проводился изданием TIME в Западном Голливуде. На мероприятии были отмечены достижения активисток, борющихся за право женщин, голливудских актрис, использующих свое влияние, а также других женщин-лидеров из разных отраслей.

Актриса пришла на этот гала-вечер в длинном персоком платье от известного бренда Chloé. Платье имело бальную юбку из нескольких слоев фатина, украшенную светлым кружевом.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Дополнила актриса этот наряд своими любимыми часами от Omega, несколькими украшениями, укладкой с легкими локонами и нежным макияжем.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Согласно изданию TIME, Кидман была отмечена на этом мероприятии из-за своей позиции поддерживать женщин-режиссеров. В 2017 году актриса пообещала каждые 18 месяцев работать с женщиной-режиссером. Актриса более чем сдержала это обещание: с тех пор она сотрудничала в качестве продюсера и актрисы с 19 женщинами-режиссерами в кино и на телевидении, включая недавний фильм "Хорошая плохая девочка" режиссера Халины Рейн.

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