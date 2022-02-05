В милом платье и с идеальной укладкой: Ники Хилтон-Ротшильд подтвердила третью беременность

Звезда официально подтвердила, что вскоре станет многодетной мамой.

Совсем недавно стало известно, что младшая сестра Пэрис Хилтон, 38-летняя Ники Хилтон-Ротшильд, ждет появления на свет своего третьего ребенка от мужа-миллионера Джеймса Ротшильда. Но после подтверждения этой информации представителями знаменитости, сама Хилтон-Ротшильд ничего не публиковала и не комментировала.

Однако после оригинального заявления о беременности Рианны, видимо, Ники решила повторить ее успех, опубликовав фото с животом в Instagram. На снимке наследница знаменитой сети отелей позирует в черном мини-платье от Self-Portrait, с идеальной укладкой и макияжем. Также заметно, что снимок перед публикацией отфотошопили.

"Говорят, что лучшие вещи случаются в жизни трижды", - написала под фото Ники.

Напомним, что Ники и Джеймс поженились в 2015 году в Кенсингтонском дворце и уже воспитывают двух дочерей – 5-летнюю Лили Грейс Викторию и 4-летнюю Теодору "Тедди" Мэрилин.

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