В милом платье с камнями: Бри Ларсон надела на красную дорожку наряд от Chanel

В этом наряде актрисы выглядела романтично и по-девичьи мило.

Бри Ларсон - звезда серии фильмов Marvel и нашумевшего сериала "Уроки химии" - посетила 76-ю церемония вручения премии Primetime Emmy Awards. 34-летняя актриса позировала на красной дорожке мероприятия в темно-синем платье романтичного фасона, созданном Модным домом Chanel. У платья были тонкие бретельки, которые, как и линию декольте, украшали серебристые камни.

Бри Ларсон на Primetime Emmy Awards / Фото: Associated Press

Также декор в виде бисера и камней был на лифе и на баске. На талии у Бри красовался большой черный бант. Такой же бант украшал и ее волосы.

Образ Ларсон дополнили сатиновые черные туфли с прозрачными каблуками, нежный макияж и набор роскошных украшений - серьги, браслет и несколько колец.

Бри Ларсон на Primetime Emmy Awards / Фото: Associated Press

Это появление Бри на красной дорожке не первое в этом месяце, ведь всего несколькими днями ранее звезда продемонстрировала винтажное голубое платье-бюстье от Richard Tyler. В этом интересном двухцветном наряде Ларсон появилась на Creative Arts Emmys.

Бри Ларсон на Creative Arts Emmys / Фото: Associated Press

На красную дорожку церемонии Primetime Emmy Awards также вышли Дженнифер Энистон, Селена Гомес, София Вергара, Мэрил Стрип, Дакота Фэннинг, Риз Уизерспун и Наоми Уоттс. Это была вторая церемония вручения премии Primetime Emmy Awards, которая состоится в 2024 году. 75-ю церемонию проводили 15 января из-за забастовки в Голливуде в 2023 году.

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