В милом платье с камнями: Бри Ларсон надела на красную дорожку наряд от Chanel

В этом наряде актрисы выглядела романтично и по-девичьи мило.
Бри Ларсон - звезда серии фильмов Marvel и нашумевшего сериала "Уроки химии" - посетила 76-ю церемония вручения премии Primetime Emmy Awards. 34-летняя актриса позировала на красной дорожке мероприятия в темно-синем платье романтичного фасона, созданном Модным домом Chanel. У платья были тонкие бретельки, которые, как и линию декольте, украшали серебристые камни.
Также декор в виде бисера и камней был на лифе и на баске. На талии у Бри красовался большой черный бант. Такой же бант украшал и ее волосы.
Образ Ларсон дополнили сатиновые черные туфли с прозрачными каблуками, нежный макияж и набор роскошных украшений - серьги, браслет и несколько колец.
Это появление Бри на красной дорожке не первое в этом месяце, ведь всего несколькими днями ранее звезда продемонстрировала винтажное голубое платье-бюстье от Richard Tyler. В этом интересном двухцветном наряде Ларсон появилась на Creative Arts Emmys.
На красную дорожку церемонии Primetime Emmy Awards также вышли Дженнифер Энистон, Селена Гомес, София Вергара, Мэрил Стрип, Дакота Фэннинг, Риз Уизерспун и Наоми Уоттс. Это была вторая церемония вручения премии Primetime Emmy Awards, которая состоится в 2024 году. 75-ю церемонию проводили 15 января из-за забастовки в Голливуде в 2023 году.
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